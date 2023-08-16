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Spor

Yıldız isim İstanbul'a geliyor! Galatasaray, Hakim Ziyech transferini bitirdi

Galatasaray, Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'i kadrosuna katmaya çok yakın. Faslı oyuncuyu İngiltere'de sağlık kontrollerinden geçiren sarı-kırmızılılar, herhangi bir soruna rastlamadı. Hakim Ziyech'i, İstanbul'a getirecek olan Galatasaray, yıldız isim ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sporx16 Ağustos 2023 Çarşamba 20:19 - Güncelleme:
Yıldız isim İstanbul'a geliyor! Galatasaray, Hakim Ziyech transferini bitirdi
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Bu sezon başarılı transferlere imza atan Galatasaray, bir yıldızı daha bitirmek üzere; Hakim Ziyech!

Galatasaray, daha önce transferi sakatlık sorunu nedeniyle gerçekleşmeyen Hakim Ziyech'i Londra'da sağlık kontrollerinden geçirdi. Faslı futbolcunun kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.

HAKIM ZIYECH, İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı-kırmızılı takım, bu gelişmenin ardından 30 yaşındaki futbolcuyu resmi sözleşme için İstanbul'a davet etti. Ziyech, İstanbul'da da kontrolden geçmesinin ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Galatasaray, Ziyech için Chelsea'ya bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı-kırmızılılara 3 senelik imza atacak Ziyech, yıllık 4.5 milyon euro kazanacak.

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Hakim Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

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