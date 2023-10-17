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Spor

Yıldız isimler Formula 1 takımına ortak oldu

Formula 1 takımlarından Alpine'in yeni hissedarları açıklandı. Aralarında Juan Mata, Trent Alexander Arnold ve Anthony Joshua aralarında olduğu 5 isim Alpine'de yatırımcı oldu.

17 Ekim 2023 Salı 23:00 - Güncelleme:
Yıldız isimler Formula 1 takımına ortak oldu
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Hollywood'un ünlü isimleri ve İngiliz ekibi Wrexham'ın sahibi Ryan Reynolds ve Rob McElhenney ile birlikte Michael B Jordan'ın yer aldığı Otro Capital aracılığıyla çok sayıda sporcu Formula 1 takımlarından Alpine ortak oldu.

Haziran ayında Otro Capital, takımın yüzde 24'lük hissesini satın almıştı. NFL takımlarından Kansas City Chiefs'in yıldız isimleri Patrick Mahomes ve Travis Kelce, hisse alan isimlerden olmuştu.

İki isme ek olarak bugün Juan Mata, Trent Alexander Arnold, Anthony Joshua, Alexander Zverev ve Rory McIlroy'un Formula 1 ekibinin yeni yatırımcıları olduğu duyuruldu. 5 ismin 200 milyon euroluk bir yatırıma ortak olduğu ifade edildi.

Şu anki değeri 900 milyon dolar Alpine'in değerinin bu yatırımlarla artması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Juan Mata şunları söyledi, "Sporun büyümesine büyük bir inancım var ve Alpine bunun için doğru adres."

  • AlpineHis
  • F1Invest
  • CelebInvest

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