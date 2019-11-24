Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Tuğçe Rana Kaya, Beliz Soyak, Delfinsu Aydoğan, Maya Kerkeser'den oluşan milli takım, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sude Aksel, Berfin Nur Özarslan, Begüm Alkaya, Damla Erdağlı'dan oluşan Türkiye 3 ekibi ise bronz madalya elde etti.

Yıldız erkekler kılıç kategorisinde Bilgehan Şahlan da bireysel kategoride beşincilikte kaldı.