Yıldız oyuncu apar topar gidiyor! Galatasaray'da planlar alt üst oldu

Yaptığı transferlerle büyük ses getiren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isim Lucas Torreira, sezon sonunda Galatasaray'a veda etmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFERDE BÜYÜK SES GETİRDİ

Sezon başında Mauro Icardi, Juan Mata, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi yıldızları katan Galatasaray, ara transferde de Nicolo Zaniolo ve Kaan Ayhan ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılılarda sezon sonu yaklaşırken gidecek isimlerde netlik kazanmaya başladı.

YILDIZ İSİM GİDİYOR

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Lucas Torreira için ayrılık vakti geldi. Uruguaylı yıldız sezon sonu yeniden Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda değeri tekrar yükselişe geçen yıldız oyuncunun transferinde Milan mutlu sona yakın. İtalyan ekibinin bu transfer için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

6 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Lucas Torreira, sezon başında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. 27 yaşındaki yıldız için en az 10 milyon euro bekleyen sarı-kırmızılı yönetimin Milan'ın teklifine yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 23 resmi maça çıktı ve bunların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1610 dakika süre alan 27 yaşındaki Uruguaylı yıldız oyuncu, 1 asistle skora etki edebildi.