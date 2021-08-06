6 Ağustos 2021 Cuma 21:46 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 21:46

Galatasaray'ın Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Kolombiya basınından Todofichajes.com'da yer alan habere göre 35 yaşındaki futbolcu, Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tutuyor. Falcao'nun uzun zamandır adının anıldığı MLS ekibi Inter Miami'ye gideceği iddia edildi. Haberde, Kolombiyalı yıldızın da futbol hayatına Amerika'da devam etmeye sıcak baktığı ve Inter Miami'ye katılmayı kabul ettiği belirtildi.

BURAK ELMAS AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ



Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulüpte 1 yıl kontratı olmasına rağmen 5 milyon euroluk maaşı nedeniyle Falcao'yu göndermeyi düşündüklerini ifade etmişti.