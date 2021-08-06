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Spor

Yıldız oyuncu ayrılıyor! Radamel Falcao'nun yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao sarı kırmızılı ekipten ayrılmaya hazırlanıyor. Kolombiya medyası Falcao'nun ABD ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağını iddia etti.

6 Ağustos 2021 Cuma 21:46 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 21:46
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Galatasaray'ın Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Kolombiya basınından Todofichajes.com'da yer alan habere göre 35 yaşındaki futbolcu, Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tutuyor. Falcao'nun uzun zamandır adının anıldığı MLS ekibi Inter Miami'ye gideceği iddia edildi. Haberde, Kolombiyalı yıldızın da futbol hayatına Amerika'da devam etmeye sıcak baktığı ve Inter Miami'ye katılmayı kabul ettiği belirtildi.

BURAK ELMAS AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulüpte 1 yıl kontratı olmasına rağmen 5 milyon euroluk maaşı nedeniyle Falcao'yu göndermeyi düşündüklerini ifade etmişti.

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