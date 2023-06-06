Yıldız oyuncudan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrıldığı resmi olarak açıklanan Amartey'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Amartey'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kartal" olması dikkat çekti.

Amartey'in bu paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından Beşiktaş'a yeşil ışık olarak yorumlandı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TELEFON

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için geçtiğimiz günlerde bir hamlede bulunmuştu. Güneş, milli takımdan öğrencisi Çağlar Söyüncü'yü arayıp, Amartey ile ilgili bilgi almıştı.

2016 yılından bu yana Leicester City'de oynayan Amartey, sözleşmesini tamamlamasıyla İngiliz ekibinden ayrıldı. Ganalı futbolcu, geride kalan sezonda 24 maçta sahaya çıktı.