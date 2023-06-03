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Spor

Yıldız sambacı Galatasaray'a geliyor! Yılın transferi belli oldu

23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro yapılanması belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi elemeleri sebebiyle sezonu erken açacak. Bu nedenle transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın gündemine Brezilyalı yıldız oyuncu geldi. İşte detaylar...

3 Haziran 2023 Cumartesi 23:02 - Güncelleme:
Yıldız sambacı Galatasaray'a geliyor! Yılın transferi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo forması giyen Rodrigo Nestor ile ilgileniyor.

GALATASARAY'IN HEDEFİ RODRİGO NESTOR

Sao Paulo'nun yıldız oyuncu için Galatasaray'a 15 milyon euroluk bir fiyat sunduğu ayrıca Brezilya ekibinin oyuncunun sonraki satışından da pay istediği öğrenildi. 22 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun başka taliplerinin de olduğu ve Avrupa'da oynamak istemesi sebebiyle bu yaz sonunda Brezilya ekibinden ayrılmak istediği belirtildi.

Ayrıca Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un da yıldız oyuncuyu gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği biliniyor..

7 MİLYON EUROLUK PİYASA DEĞERİ

22 yaşındaki genç yıldız Rodrigo Nestor'un güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Başarılı orta saha oyuncusu Rodrigo Nestor, Brezilya Serie A ekibi Sao Paulo ile kariyerinde 151 kez maça çıktı. Yıldız orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 21 asist yapma başarısı gösterdi.

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