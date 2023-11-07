İsmail Kartal'ın, takımı psikolojik olarak toparlama konusunda en büyük yardımcıları yine takımın tecrübeli ve yıldız isimleri Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu oldu.

Bu futbolcular, arkadaşlarıyla sık sık toplantı yaparak Trabzonspor mağlubiyetinin etkilerini silmeye çalışıyor. 4 yıldızın, 3-2'lik mağlubiyette vasat bir performans sergileyen ve taraftarın tepkisiyle karşılaşan 3 oyuncuyla özel olarak görüşüp moral verdikleri kaydedildi. İşte detaylar...

"YENİ ZAFERLERE ODAKLANALIM"

Tecrübeli oyuncular, eksiklerin yokluğunda forma giymeye devam edecek isimlere de güven depoladı. Tadic, Dzeko, İrfan ve Ferdi, daha önce İsmail Kartal'ın yaptığı konuşmaya benzer sözler sarf ederek, "Bu takımda forma giyen her futbolcu kalitelidir. Hepimiz Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkarken kendimize güvenerek çimlere adım atmalıyız. Peş peşe 19 maç kazanan bizleriz. Bir yenilgi, bizi hedefimizden saptıramaz. Kimse mağlubiyete takılı kalmasın, bundan sonraki zaferlere odaklansın" dedikleri öğrenildi.

YILDIZLAR DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'de Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yıldız futbolcular devreye girerek derbide kötü performans ortaya koyan 3 oyuncuyla özel görüşme gerçekleştirdiler. Sarı-Lacivertli futbolcular, mücadelede ıslıklanarak oyundan çıkan Samet, maç içerisinde tepki alan Zajc ve Oosterwolde ile özel görüşmeler yaparak bu 3 oyuncunun motivasyonunu en üst seviyeye çekmek için özel konuşma yaptılar. Yıldız futbolcular, futbolun içinde bu tür şeylerin olduğunu vurgulayarak bu oyunculara moral verdiler ve destek oldular.