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  • Yılın Afrikalı ilk 11'inde Süper Lig'den iki isim
Spor

Yılın Afrikalı ilk 11'inde Süper Lig'den iki isim

Galatasaray Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2024 Yılının En İyi 11'ine seçildi.

17 Aralık 2024 Salı 14:03 - Güncelleme:
Yılın Afrikalı ilk 11'inde Süper Lig'den iki isim
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Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF), 2024 Yılının En İyi 11'ini açıkladı.

Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen törende ödüllerin sahipleri açıklanırken, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ve Fenerbahçeli Sofyan Amrabat ilk 11'de yer aldı.

2024'ÜN EN İYİ AFRİKALI İSMİ LOOKMAN

Nijeryalı forvet oyuncusu Ademola Lookman, 2024 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

İtalya'nın Atalanta Bergamo takımında top koşturan 27 yaşındaki Lookman, yılın Afrikalı erkek futbolcusu oldu.

Afrika'da yılın kadın futbolcusu ödülünü ise Orlando Pride forveti Barbra Banda kazandı. Banda, bu ödülü ilk alan Zambiyalı olarak tarihe geçti.

Geçen sene en iyi Afrikalı futbolcu olarak Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen seçilmişti.

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