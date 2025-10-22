İSTANBUL 21°C / 16°C
Spor

Yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi! Victor Osimhen dünya yıldızlarıyla zirve yarışında

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen ile Trabzonspor'un Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, Afrika'da yılın futbolcusu ve kalecisi ödüllerinin adayları arasında yer aldı. İşte detaylar...

22 Ekim 2025 Çarşamba 16:36
Yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi! Victor Osimhen dünya yıldızlarıyla zirve yarışında
Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) açıklamasına göre CAF Teknik ve Gelişim Komitesi üyeleri, deneyimli teknik direktörler, eski ünlü futbolcular ile medya mensuplarından oluşan heyet, yılın en iyilerine verilecek ödüller için 10'ar kişilik aday listeleri belirledi.

Yılın futbolcusu ödülüne Galatasaray'dan Osimhen'in yanı sıra Andre Frank Zambo-Anguissa (Kamerun/Napoli), Fiston Mayele (Demokratik Kongo Cumhuriyeti/Pyramids), Muhammed Salah (Mısır/Liverpool), Denis Bouanga (Gabon/Los Angeles), Serhou Guirassy (Gine/Borussia Dortmund), Achraf Hakimi (Fas/Paris Saint-Germain), Oussama Lamlioui (Fas/Berkane), Iliman Ndiaye (Senegal/Everton) ve Pape Matar Sarr (Senegal/Tottenham) aday gösterildi.

YILIN KALECİSİ ADAYLARINDAN BİRİ ANDRE ONANA

Trabzonspor'dan Andre Onana ile Vozinha (Yeşil Burun Adaları/Chaves), Ahmed El Shenawy (Mısır/Pyramids), Munir Mohamedi (Fas/Berkane), Yassine Bounou (Fas/Al Hilal), Stanley Nwabali (Nijerya/Chippa United), Edouard Mendy (Senegal/Al Ahli), Marc Diouf (Senegal/Tengueth), Ronwen Williams (Güney Afrika/Mamelodi Sundowns) ve Aymen Dahmen (Tunus/Sfaxien), yılın kalecisi ödülünün adayları arasına girdi.

