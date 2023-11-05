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Spor

Yılın okçusu ödülüne Türkiye'den 3 aday

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen yılın sporcusu oylamasında Türkiye'den Mete Gazoz, Bahattin Hekimoğlu ve Öznur Cüre Girdi yer alacak.

AA5 Kasım 2023 Pazar 11:05 - Güncelleme:
Yılın okçusu ödülüne Türkiye'den 3 aday
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Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen yılın sporcusu oylamasında Türkiye'den de 3 okçu yarışacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, 9 kategorinin 3'ünde Türk sporcular yılın sporcusu ödülüne aday gösterildi.

Klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz, paralimpik erkekler kategorisinde Bahattin Hekimoğlu ve paralimpik kadınlar kategorisinde Öznur Cüre Girdi, Dünya Okçuluk Federasyonunun sporseverlerin değerlendirmesine sunacağı oylamada yer alacak.

Sporseverler, 10 Kasım'dan itibaren "www.worldarcheryawards.com" adresinden 10 Aralık'a kadar oylamaya katılabilecek.

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