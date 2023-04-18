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Spor

'Yılın Savunma Oyuncusu' Jaren Jackson Jr. seçildi

NBA'de play-off'lar devam ederken normal sezonda 'Yılın Savunma Oyuncusu' ödülünün sahibi belli oldu. Memphis Grizzlies forması giyen Jaren Jackson Jr. 'Yılın Savunma Oyuncusu' seçildi.

IHA18 Nisan 2023 Salı 11:19 - Güncelleme:
'Yılın Savunma Oyuncusu' Jaren Jackson Jr. seçildi
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NBA'de play-off'lar devam ederken normal sezonda 'Yılın Savunma Oyuncusu' ödülünün sahibi Memphis Grizzlies'ın 23 yaşındaki basketbolcusu Jaren Jackson Jr. oldu. Başarılı oyuncu, bu ödülü kariyerinde ilk kez kazandı. Oy kullanan 100 kişiden 56'sının pusulasında ilk sırada yer alan Jaren Jackson Jr., toplamda 391 puanla ödüle layık görülürken, Brook Lopez 301 puanla 2. sırada, Evan Mobley de 101 puanla 3. sırada yer aldı. Bu sezon Batı Konferansı'nı 2. sırada tamamlayan Grizzlies'ta 63 maçta forma giyen Jackson Jr., 3.0 blok ve 1.0 top çalma istatistiklerine imza atmıştı.

  • Memphis Grizzlies
  • Jaren Jackson Jr

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