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Spor

Yılın sürprizi! Cengiz Ünder dünya devine geri dönüyor: Resmen devreye girildi

Cengiz Ünder için İtalya'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Marsilya'da kiralık olarak forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder'in sezon sonu bonservisini elinde bulunduran Roma'ya dönebileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Star Gazetesi28 Mart 2022 Pazartesi 22:27 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 22:27
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Cengiz Ünder, Fransa'daki başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ederken transferi konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor. Marsilya'da iyi bir sezon geçiren Cengiz Ünder'in sezon sonu bonservisini elinde bulunduran Roma'ya dönebileceği iddia edildi.

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CENGİZ ÜNDER, İTALYA'YA DÖNEBİLİR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Fransa'da başarılı bir sezon geçiren Cengiz Ünder, ona yeni bir başlangıç fırsatı vermeye hazır olan Roma'ya geri dönmeye hazır. Ancak milli yıldız, Serie A'dan Milan'ın da hedefinde.

MİLAN DA CENGİZ ÜNDER'E TALİP

Haberde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve çok başarılı bir sezon geçiren Cengiz Ünder ile hücum hattını güçlendirmek isteyen Milan'ın da ciddi bir şekilde ilgilendiği belirtildi.

MARSİLYA'NIN HAMLESİ BEKLENİYOR

Milli yıldızı 2021'in yaz aylarında Roma'dan kiralık olarak kadrosuna katan Marsilya, oyuncuyu 8.4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna katabilir.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla 36 resmi maçın 29'unda ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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