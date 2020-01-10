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Spor

Liverpool ve Trabzonspor arasında Uğurcan-Karius takası gündemde!

Eklipse Sport Radio’de yer alan iddiaya göre; Liverpool, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 'Loris Karius + para' teklif etti! Eğer bordo-mavililer bu teklifi kabul ederse, Uğurcan hemen İngiliz ekibine gidecek, Karius ise sezon sonu takım katılacak...

Fotomaç10.01.2020  09:43 - Güncelleme: 10.01.2020  09:43

Ara transfer döneminin açılmasıyla hareketlilik tam gaz devam ediyor...

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool bu kapsamda Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için Karius'un da içinde yer aldığı bir teklif sundu. Liverpool'un aklı fikri Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'da...

KARIUS TEKLİFİ

Premier Lig devi, Trabzonspor'a Uğurcan Çakır'ın bonservisi karşılığında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Loris Karius'u teklif etti. Liverpool, Loris Karius'un dışında 10 milyon Euro'ya yakın bir bonservis de önerdi.

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Uğurcan Çakır, 1996 yılında dünyaya geldi. Genç kaleci futbol hayatına Yamanspor alt yapısı ile adım atmış ardından 2011 yılında 1461 Trabzon alt yapısına dahil olmuştur.

Daha sonra Trabzonspor takımı kadrosuna dahil olmuş 2014 yılında ise profesyonel sözleşme imzalamıştır.

2016 yılında bir sezon 1461 Trabzon takımında kiralık olarak forma giymiş tekrar Trabzonspor A Takım kadrosuna dönmüştür.Bugüne kadar 3 kez Türkiye U19, 2 kez Türkiye U20 ve 1 kez Türkiye U21 Milli Takım formalarını giyen genç kaleci Antalya doğumlu, aslen Trabzon Of'ludur. Koç burcudur. Boyu 1.91 cm, kilosu ise 78'dir. Kübra Ayyıldız ile evlidir.

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