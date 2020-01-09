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Spor

Trabzonspor, dünyaca ünlü Arjantinli stoepr Garay'ın transferini noktalamak üzere

İkinci yarı başlamadan, savunmaya liderlik yapacak bir isim almayı hedefleyen Trabzonspor’da gündeme gelen son isim Ezequiel Garay. Valencia’nın tecrübeli stoperi, menajerler tarafından Fırtına’ya önerildi.

Fanatik09.01.2020  09:45 - Güncelleme: 09.01.2020  09:45

Badou Ndiaye transferiyle orta sahayı güçlendiren ve adeta şampiyonluk hamlesi yapan Bordo- Mavililer’de, şimdi hedef stoper... Sezonun ilk devresinde defans hattında sıkıntı yaşayan Trabzonspor, savunmaya liderlik yapacak bir isim almayı hedefliyor. Ligin ikinci yarısı başlamadan somut adımlar atmaya hazırlanan Fırtına’ya son önerilen isim İspanya’dan: Ezequiel Garay. Valencia’nın 33 yaşındaki stoperi, menacerler tarafından gündeme getirildi. Bordo-Mavili yönetim düşünmek için zaman istedi.

Real Madrid’de oynadı

La Liga’da bu sezon 15 maça çıkan Arjantinli yıldızın, Mayıs ayında kontratı bitiyor. Bu nedenle maliyeti de uygun. Valencia’dan önce sırasıyla Zenit, Benfica ve Real Madrid formalarını terleten 1.88 boyundaki Garay, tecrübesiyle tam bir lider.

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