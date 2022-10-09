Yılın transferi! Cengiz Ünder, Türkiye'ye geri dönüyor

Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder için sürpriz bir transfer iddiası geldi. Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz da gündemine gelen Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

GALATASARAY, CENGİZ ÜNDER'İ İSTİYOR

A Spor'un haberine göre; Galatasaray, geçtiğimiz yaz gündeme gelen Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor. Milli oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı belirtildi.

CENGİZ ÜNDER, IGOR TUDOR İLE ANLAŞAMIYOR

Haberde, Cengiz Ünder'in Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor ile sezon başından bu yana sorunlar yaşadığı belirtildi.

CENGİZ ÜNDER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla 12 resmi maçın 5'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 464 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki milli sağ kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 asistle takımına katkıda bulundu.