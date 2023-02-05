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Spor

Yılın transferi! Dünya yıldızı Galatasaray'a ''Tamam'' dedi: Yarın özel uçakla gelecek

Galatasaray ara transferin son günlerinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Roma'nın yıldızı Nicolo Zaniolo ile anlaşmaya varan Galatasaray, oyuncuyu yarın İstanbul'a getirecek. İşte detaylar...

5 Şubat 2023 Pazar 22:55 - Güncelleme:
Yılın transferi! Dünya yıldızı Galatasaray'a ''Tamam'' dedi: Yarın özel uçakla gelecek
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Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun transferinde mutlu sona yaklaştı. İtalyan basını, sarı kırmızılıların, Roma ile anlaşmaya çok yakın. Zaniolo ile anlaşmaya varan Galatasaray, yıldız oyuncuyu yarın özel uçakla İstanbul'a getirecek.

GALATASARAY, DÜNYA YILDIZI İLE ANLAŞMAYA VARDI!

İtalya'nın dünyaca ünlü gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Galatasaray'ın Zaniolo ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardığını yazdı.

ZANİOLO'NUN SÖZLEŞME DETAYLARI

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Zaniolo, Galatasaray'a transfer oluyor. Sarı kırmızılılar, Zaniolo için Roma ile 15 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varmak üzere.

İtalyan yıldız, Galatasaray ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Zaniolo'nun maaşı ise yıllık 4 milyon Euro olacak. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde bir de serbest kalma bedeli olacak. Habere göre Zaniolo'nun serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olacak.

TRANSFERDE ICARDİ VE MERTENS ETKİSİ

Zaniolo, Galatasaray'la görüşmeye başlamadan önce Icardi ve Mertens ile görüştü ve fikir aldı. İkna olan oyuncu Galatasaray'ın teklifini kabul etti.

YARIN GELECEK

Nicolo Zaniolo yarın özel bir uçakla yarın İstanbul'a gelecek.

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