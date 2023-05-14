Gelecek sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Lig ve Türkiye kupası ile birlikte Avrupa kupalarında da mücadele edecek olan Galatasaray'da yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un direktifleri doğrultusunda yeni sezonun kadrosunu kurmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY, ALEX SANDRO'YU GÜNDEMİNE ALDI

Bu kapsamda kadrosunda yeni bir sol bek görmek isteyen başarılı teknik adamın hedefi ise Juventus'un yıldız oyuncusu Alex Sandro oldu. Başarılı oyuncunun Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda biterken Cim-bom'da hedef, oyuncuyu bonservis maliyeti olmadan kadroya katabilmek.

ALEX SANDRO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 36 kez Juventus formasını terletirken 2 asist yaptı ve gol atma başarısı gösteremedi, 32 yaşındaki Brezilyalı sol bek, toplamda ise 2.542 dakika sahada kaldı.