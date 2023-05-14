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Spor

Yılın transferi! Galatasaray işi bitiriyor: Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da Transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon sol bek konusunda çokça sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu sorunu yıldız bir isim ile çözmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

14 Mayıs 2023 Pazar 11:57 - Güncelleme:
Yılın transferi! Galatasaray işi bitiriyor: Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor
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Gelecek sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Lig ve Türkiye kupası ile birlikte Avrupa kupalarında da mücadele edecek olan Galatasaray'da yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un direktifleri doğrultusunda yeni sezonun kadrosunu kurmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY, ALEX SANDRO'YU GÜNDEMİNE ALDI

Bu kapsamda kadrosunda yeni bir sol bek görmek isteyen başarılı teknik adamın hedefi ise Juventus'un yıldız oyuncusu Alex Sandro oldu. Başarılı oyuncunun Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda biterken Cim-bom'da hedef, oyuncuyu bonservis maliyeti olmadan kadroya katabilmek.

ALEX SANDRO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 36 kez Juventus formasını terletirken 2 asist yaptı ve gol atma başarısı gösteremedi, 32 yaşındaki Brezilyalı sol bek, toplamda ise 2.542 dakika sahada kaldı.

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