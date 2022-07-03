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Spor

Yılın transferi! Hakan Çalhanoğlu çılgın rakama dünya devine gidiyor

Hakan Çalhanoğlu için Premier Lig takımı Tottenham harekete geçti. İngiliz ekibinin Inter ile görüşmelerini sürdürdüğü ve Hakan Çalhanoğlu için İtalyan ekibinin en az 30 milyon euro beklediği iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi3 Temmuz 2022 Pazar 23:00 - Güncelleme:
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Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için Tottenham kollarını sıvadı. İngiliz ekibinin Inter ile görüşmelerini sürdürdüğü, transferde sona gelindiği ve Hakan Çalhanoğlu için İtalyan ekibinin en az 30 milyon euro istediği öne sürüldü.

HAKAN ÇALHANOĞLU, TOTTENHAM YOLUNDA

İngiltere basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da teknik direktör Antonio Conte, Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor. Ada ekibi, milli yıldız için Inter ile pazarlıklarını sürdürüyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerliyor ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

INTER, 30 MİLYON EURO BEKLİYOR

Haberde, Roma'dan Henrikh Mkhitaryan'ı kadrosuna katan Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun satışına sıcak baktığı belirtildi. İtalyan ekibi milli oyuncudan en az 30 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.

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HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN İTALYA KARNESİ

Geçtiğimiz yaz Milan'dan bedelsiz olarak transfer edilen Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla 46 resmi maçın 42'sinde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 13 asistle skora katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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