Yılın transferi İrfan Can Kahveci! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Bu sezon Fenerbahçe'de oynadığı futbol ile eleştirilerin odağında olan İrfan Can Kahveci ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Transfer sezonunun başlamasına kısa bir süre kala sarı-lacivertlilerin deneyimli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'ye ezeli rakip Beşiktaş'tan teklif geldi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ÖZEL İSTEĞİ



27 yaşındaki yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de sezona iyi bir başlangıç yaptı ancak istikrarlı bir oyun sergileyemedi. Sahada yer yer kaybolan deneyimli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus'un ilk 11'inde de yer bulmakta zorlandı. İrfan Can Kahveci tüm sezon boyunca dalgalanan bir performans ortaya koymasına rağmen Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş'in transfer listesinde yerini aldı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN İRFAN CAN KAHVECİ PLANI

Sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarına yoğunlaşan Beşiktaş, deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda İrfan Can Kahveci'yi kadroya takmak için harekete geçti. Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş, milli takımı çalıştırdığı dönemde de kadroya dahil ettiği ve oyun stilini beğendiği İrfan Can Kahveci'ye doğru dokunuşları yaparak takımın vazgeçilmezi haline getirmeyi planlıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Fenerbahçe forması ile 39 resmi maça çıkan İrfan Can Kahveci 7 gol, 5 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.