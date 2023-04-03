Yılın transferi olur! Ve Fabio Borini, Süper Lig devini resmen açıkladı

Uzun süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabio Borini'nin transferi önümüzdeki yaz bitiyor. Transfer süreci hakkında TRT Spor'a konuşan Fabio Borini, kontratının haziranda biteceğini hatırlatarak transfere yeşil ışık yaktı.

İSTANBUL DEVLERİ, FABIO BORINI'NİN PEŞİNDE

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başarılı oyuncusu Fabio Borini için İstanbul devleri devrede. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın harekete geçtiği ancak ara transferde bitirilemeyen transferin sezon sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HAKKINDA KONUŞTU

Transferi hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Fabio Borini, transfer haberlerinin doğru olduğunu belirtirken, "Özellikle ligin ilk 5 sırasında bulunan takımların hepsi benimle ilgili bilgi aldı ve temasta bulundu. 32 yaşımdayım ve ben de kendi şartlarımı düşünmeliyim." dedi.

Kontratının haziranda biteceğini hatırlatan Borini, "Geleceğimle ilgili net kararı vereceğim. 3 taraf da aslında şartlarda anlaşamadı, bu nedenle şu an hala buradayız. Son olarak ise en doğru kararı vermeye çalışacağımı ve her teklife açık olduğumu söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fabio Borini, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla şu ana kadar 24 resmi maça çıktı ve bunların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1826 dakika süre alan 32 yaşındaki İtalyan oyuncu, 16 gol ve 9 asistle skora etki etti.