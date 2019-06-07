27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8319
  • 6,6171
  • 251.361
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yılın transferi resmen gerçekleşti

Real Madrid, Eden Hazard transferini bitirdi! La Liga ekibi, Belçikalı oyuncuyu kadrosuna kattıkları resmen duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Resmi siteden yapılan açıklamada Eden Hazard ile 5 yıllık sözleşme imzalandğı belirtildi.

Eden Hazard'ın bonservis ücreti hakkında resmi bir açıklama yapılmazken Real Madrid'in oyuncu için Chelsea'ye 100 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.

ATAK’ların Pençe Harekâtındaki gece operasyonu görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Turizme açılıyor! NASA tarih verdi

Turizme açılıyor! NASA tarih verdi

Yemen'de camiye silahlı saldırı

Yemen'de camiye silahlı saldırı

Hindistan'da kum fırtınası dehşeti: 19 ölü

Hindistan'da kum fırtınası dehşeti: 19 ölü

Beyaz Saray'da kritik zirve! Tarih belli oldu

Beyaz Saray'da kritik zirve! Tarih belli oldu

İran'dan ABD ve Fransa'ya yanıt: Nükleer silah peşinde değiliz

İran'dan ABD ve Fransa'ya yanıt: Nükleer silah peşinde değiliz

Başkan Erdoğan Mesut Özil’in nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan Mesut Özil’in nikah şahidi oldu

Çin'den ABD'ye 'zeytin dalı'

Çin'den ABD'ye 'zeytin dalı'

Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'ın doğalgaz anlaşmasına tepki

Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'ın doğalgaz anlaşmasına tepki
 

POPÜLER HABERLER

PKK’nın inlerinden iki tanesi böyle imha edildi

PKK’nın inlerinden iki tanesi böyle imha edildi

'Türkiye'nin S-400 alımı bölgedeki dengeleri değiştirir'

'Türkiye'nin S-400 alımı bölgedeki dengeleri değiştirir'

Ormanda böyle hayatta kaldı!

Ormanda böyle hayatta kaldı!

Kaşıntıya karşı 10 etkili yöntem

Kaşıntıya karşı 10 etkili yöntem

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA