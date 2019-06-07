Yılın transferi resmen gerçekleşti
Real Madrid, Eden Hazard transferini bitirdi! La Liga ekibi, Belçikalı oyuncuyu kadrosuna kattıkları resmen duyurdu.
Resmi siteden yapılan açıklamada Eden Hazard ile 5 yıllık sözleşme imzalandğı belirtildi.
Eden Hazard'ın bonservis ücreti hakkında resmi bir açıklama yapılmazken Real Madrid'in oyuncu için Chelsea'ye 100 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.
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