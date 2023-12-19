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Spor

Yılın transferi! Stefan Savic, Türkiye'ye geliyor

Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için stoper arayışlarını sürdürüyor. Atletico Madrid savunmacısı Çağlar Söyüncü ile anlaşamayan sarı lacivertliler, gözünü Çağlar'ın takım arkadaşı Stefan Savic'e dikti. İşte detaylar...

19 Aralık 2023 Salı 18:54 - Güncelleme:
Yılın transferi! Stefan Savic, Türkiye'ye geliyor
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanıyor. Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için temas kurmaya başladı. Kadroda ilk takviye hedefi ise stoper oldu.

Sarı lacivertliler, savunma oyuncunlarının yaşadığı sakatlıkların ardından stoper arayışlarına başladı. Kadrosuna yerli bir isim katmak için Çağlar Söyüncü'yü hedefleyen Fenerbahçe, rotasını Çağlar'ın takım arkadaşına çevirdi.

ÇAĞLAR'A NİYET SAVİC'E KISMET

Sports Digitale'nin haberine göre, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'in menajeri, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Nokta atışı bir takviye yapmak isteyen Sarı Kanarya, deneyimli stoperi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Tecrübeli savunmacı bu sezon La Liga ekibiyle, 12 karşılaşmada yer aldı.

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