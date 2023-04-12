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Spor

Yılın transferi! Ve İlkay Gündoğan hayırlı olsun, tarihi imzayı atıyor

Manchester City'nin deneyimli orta sahası İlkay Gündoğan için İspanya devi Barcelona kolları sıvadı. Yaz transferde döneminde Katalan ekibinin İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katacağı belirtiliyor. İşte detaylar...

12 Nisan 2023 Çarşamba 20:41 - Güncelleme:
Yılın transferi! Ve İlkay Gündoğan hayırlı olsun, tarihi imzayı atıyor
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Machester City'de gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan İlkay Gündoğan için İspanya ekibi Barcelona devreye girdi. Premier Lig'de oynadığı oyun ile birçok kulübün radarına takılan İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu.

İLKAY GÜNDOĞAN BARCELONA'YA GİDİYOR

Deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan için Barcelona harekete geçti. Özellikle bordo-mavililerin teknik direktörü Xavi'nin İlkay Gündoğan ile birebir iletişime geçtiği kaydedildi. Xavi'nin İlkay Gündoğan'ı transfer etmeleri halinde orta sahanın merkezine yerleştirerek pas oyununun yönetimini kendisine bırakacağını söylemesi yıldız oyuncunun transfere sıcak bakmasında etkili olduğu iddia edildi.

İLKAY GÜNDOĞAN İSPANYA YOLCUSU

Başarılı orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın Barcelona'ya gitme konusuna sıcak baktığı biliniyor. Oyuncunun ilerleyen yaşı nedeniyle tempolu bir oyundan ziyade sistem oyununun bir parçası olmak istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City forması ile çıktığı 46 resmi maçta 5 kez rakip fileleri havalandırırken 5 kez de gol pasına imza attı.

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