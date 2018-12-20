Yıllık 6 milyon euro'yu veren Radamel Falcao'yu alır

Falcao'nun Türkiye temsilcisi Fatih İlek, Radyospor'a bağlanarak Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

Falcao'nun Galatasaray'a transfer olabileceğini belirten Fatih İlek'in açıklamaları şu şekilde:

Fatih İlek: ''Galatasaray ve Erzurumspor anlaşırsa İbrahim Sehic... Fatih İlek: ''Galatasaray ve Erzurumspor anlaşırsa İbrahim Sehic Galatasaray forması giyebilir.''

Teknik bir detay oluştu. Zaten Falcao ile bir gelişme olacaksa Türkiye'de, benimle olabilir. Hafta sonu Falcao ile bir araya geleceğiz. Türkiye seçeneğini konuşacağız.

"Falcao heyecan arıyor"

Çeşitli şartlar var. Bedelsiz bir durum olabilir. Bu şartlar sezon öncesinde de geçerliydi. Şimdi de aynı şartlar var. Monaco'nun içinde durum belli. Farklı bir heyecan yaşamak istiyor.

Dünyanın her yerinden Falcao'ya çeşitli teklifler oluyor. Türkiye'ye getirilebilir mi? Hafta sonu onunla görüşeceğiz. Sonra kulüpler şartlarına bakar...

"Beşiktaş'ın da ilgisi vardı"

Beşiktaş da çok ilgiliydi. Bazı girişimler oldu ancak maddi şartları yerine getirebilecek durumda değiller. Galatasaray'ın çalışması beklenen bir çalışma.

Aldığı ücret çok yüksek Falcao'nun. Bu sözleşmeye imza atarken formu ve yaşı çok farklıydı. Mevcut sözleşmeyi Çin ve Arap takımlarından alabilir. O da bunun farkında. 6 milyon Euro'yu Türk takımları verebilir mi? Bazı kulüplerden yetki alıyorlar. Yıllık 6 milyon Euro vereceğiz, teklifleri iletiliyor.

Oyuncunun paraya ihtiyacı yok. İyi bir ligde olmak da istiyor. Kulüplerin içinde bulunduğu durumu anlattım.

"Heyecan yaşamak istiyor"

Türkiye Ligi'nin heyecanlı olduğunu biliyor. Falcao geldiği kulüpte bu heyecanı yaşamak istiyor. Ülkemize birçok yıldız geldi. Burada önemli olan kulüpleri sömürmemek.

Galatasaray avantajlı durumda...

Transferde Galatasaray avantajlı görünüyor. İki futbolcuyu elinden çıkarabilecek. Rodrigues, Maicon ve Mariano'ya ilgilerin olduğunu görüyoruz.

Atletico Madrid ve Real Madrid'in de ilgisi olduğunu biliyorum. Olabilir bu ihtimal.