İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2178
  • EURO
    29,7612
  • ALTIN
    1682.16
  • BIST100
    7602.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yıllık 8 milyon euro gelir! Beşiktaş stat sponsorunu buldu
Spor

Yıllık 8 milyon euro gelir! Beşiktaş stat sponsorunu buldu

Sezona stat sponsoru bulamadan giren Beşiktaş yeni isim sponsorunu açıklamaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı ekip yeni stat isim sponsorluğundan yıllık 8 milyon euro civarında bir gelir elde edecek. İşte detaylar...

Fanatik24 Ağustos 2023 Perşembe 08:56 - Güncelleme:
Yıllık 8 milyon euro gelir! Beşiktaş stat sponsorunu buldu
ABONE OL

Beşiktaş, Vodafone'la olan stat sponsorluğu anlaşmasını bu sezon itibarıyla sona erdirmişti. Bu gelişmenin ardından yeni sponsor bulmak için çalışmalarda bulunan yönetim, bu konuda adeta seferber olmuştu.

SEZONA SPONSORSUZ GİRİLDİ

Başta Rusya'dan Gazprom ve Arap Yarımadası'ndan Emirates ile Katar Hava Yolları olmak üzere birçok uluslararası firmayla görüşmelerde bulunan ancak sonuç alamayan Beşiktaş, sezona stat sponsoru olmadan başlamıştı.

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi eleme maçlarında iç sahada oynadığı karşılaşmalarda Beşiktaş Stadı adını kullanan kulüpte beklenen gelişme sonunda yaşandı.

YILLIK 8 MİLYON EURO

Siyah-Beyazlı yönetimin, stat sponsorluğu konusunda Beko'yla imza aşamasına geldiği bildirildi. Taraflar arasında konuşulan rakamın yıllık yaklaşık 8 milyon Euro seviyesinde olduğu bildirildi.

Anlaşmanın kapsamı ve opsiyon süresi konusunda pazarlıkların devam ettiği, yakın zamanda resmen duyurulmasının beklendiği ifade edildi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.