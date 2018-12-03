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Yılmaz Vural: Altyapıdan bir oyuncu dahil ettik takıma ve 7-8 oyuncu daha tespit ettik

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kendileri için her maçın önemli olduğunu ifade ederek, 'Lig ya da kupa fark etmez. Tur atlamak için elimizden geleni yapacağız' dedi.

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Yılmaz Vural, 3-2 kazandıkları Boluspor maçı ve takımın genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Boluspor gibi güçlü bir ekibi deplasmanda mağlup etmenin takım için üst düzey moral kaynağı olduğunu anlatan Vural, "Galibiyetle birlikte iyi bir ivme kazandık. Açık ara önde giden rakibimize 3 puan daha yaklaştık. Önümüzde birkaç maç daha var. Onların sonuçları da bizi ilgilendiriyor. Kalan 20 maçta daha ciddiyetle ve her gün üzerine bir şeyler koya koya gideceğiz. Bu gidişatı devam ettirerek, sezon sonunda üst lige çıkmak istiyoruz" dedi.

KUPADA BAŞAKŞEHİR, LİGDE GİRESUN

Gelecek hafta Pazartesi günü oynayacakları Giresunspor maçını da değerlendiren Vural, şunları söyledi: "Giresunspor’un Gazişehir FK’den aldığı farklı mağlubiyetin kimseyi yanıltmaması gerekir. Rakibimiz gerçekten iyi bir takım. Maçı çok ciddiye alıyoruz. 3 puan için elimizden geleni yapacağız. Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda (ZTK) Medipol Başakşehir karşısına çıkacağız. Kupa maçlarını da en az lig kadar önemsiyoruz. İki takımda çok kaliteli futbol oynuyor. Bol mücadele içeren çok keyifli bir maç bizi bekliyor" diye konuştu.

"ALT YAPIMIZA YATIRIM YAPACAĞIZ"

Takımda yaşanan sakatlıklardan dolayı oluşan eksiklikleri alt yapıdan gidermeye çalıştıklarını belirten Vural, sözlerine şöyle devam etti:

"Altyapıdan bir kardeşimizi takıma aldım. 1998 doğumlu Erkan isimli bir kardeşimiz. İyi bir oyuncu kendisi. Bizim altyapıdan bir oyuncu daha dahil ettik takıma ve 7-8 oyuncu daha tespit ettik. Bu kardeşlerimizi aralıklarla getirip götüreceğiz. Aramızda altyapıyla önemli bir çalışma var. Adana Demirspor’un artık kendi altyapısından birilerini kendi takımının içine sokmasının zamanı geldi. Oraya bir yatırım yapılacak. Başkanımız üste de alt yapıya da büyük yatırımlar yapıyor."

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