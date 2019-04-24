Yılmaz Vural: Beşiktaş'a ben de talibim

Son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, özellikle Fenerbahçe'ye dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

Adana Demirspor'un başına geçmeden önce Fenerbahçe ve milli takımdan teklif beklediğini ve sarı-lacivertli camiada bu yönde bir çalışma olduğunu söyleyen Yılmaz Vural, "İsim vermek istemiyorum, çok değerli Fenerbahçeli bir büyüğümüz, benim Fenerbahçe teknik direktörü olmam için çalışma olduğunu ve sabırlı olmam gerektiğini söyledi. Hem milli takım hem de Fenerbahçe için beklemem gereken bir dönemde Adana Demirspor'dan teklif geldi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la biz canciğer arkadaşız. O da benden takımın başına geçmem için rica etti, kendisinin de Fenerbahçeli tarafı vardır. Ona tek bir şart sundum, 'Gelirim ama benim bir beklentim var. Fenerbahçe ya da milli takımdan teklif gelirse giderim' diye. O da kabul etti" dedi.

"ADIM YILMAZ, FENERBAHÇE HAYALİMDEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Phillip Cocu'nun ayrılmasından sonra Fenerbahçe camiasında kendisine yönelik bir talep olduğunu iddia eden tecrübeli teknik adam, "Cocu gittiği dönemde Fenerbahçe'ye gitme beklentim vardı. Gerek sosyal medyada olsun, gerek Fenerbahçe camiasında olsun benimle ilgili önemli bir talep olduğu konuşuluyordu. Tüm anketlerde halk beni çok ön planda tutmuştu. Hep hayalimdi buralarda olmak. Dolayısıyla bu hayalimizi gerçekleştirecek bir zamanlama olarak gördüm bu zamanı. O yüzden Adana Demirspor'da böyle bir madde yazdırmıştım. Bundan sonra da gideceğim her takıma yazdıracağım. Ben atrenörlüğe başladığım ilk günden beri bu maddeyi yazdırıyorum. Ben inatçı bir insanım, adım Yılmaz bir kere. O yüzden yılmadan devam edeceğim. Bir gün, bir gün diyerek bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"FATİH TERİM'DEN BANA SIRA GELMEZ"

Galatasaraylı taraftarların kendisine yönelik ilgilerine verdiği ilginç yanıtı anlatan Yılmaz Vural, "Yolda yürüyemiyorum. En son Almanya'daydım. Orası da yıkılıyor. Yolda gören Türkler, 'Neden bize gelmiyorsun, senin bize gelmen lazım' diyorlar. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı... Galatasaraylıların talebini duyunca, 'Unutun orayı. Fatih Terim'den bize sıra gelmez' diyorum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE ÖYLE BİR KÜME DÜŞER Kİ..."

Fenerbahçe'nin küme düşmeyeceğini düşünmemesi gerektiğini aktaran Vural, "Fenerbahçe'nin 33 puanı var. Aşağıda Erzurumspor morallendi. Akhisar iç sahadaki bir maçı kaybetmeseydi işin içindeydi. Fenerbahçe'nin en son Alanyaspor maçında gördüğüm haline inanamıyorum. İnanmak mümkün değil. Ben Ersun Yanal'ın demeç verirken yaşadığı sıkıntıyı içimde hissediyorum. Ne diyeceğini şaşırıyor. Bence Fenerbahçe hakikaten ligde kalmaya baksın. 33 puanı ve 5 maçı var. Bu 5 maçı kaybedebilirsiniz, futbol bu. Fenerbahçe, 'Ben büyüğüm, düşmem' kompleksinden kurtulsun. Oynamazsan, kazanamazsan öyle bir düşersin ki... Kimse de gözünün yaşına bakmaz. Böyle bir durumdan Galatasaraylıların memnun olacağını da sanmıyorum. Fenerbahçe'siz bir rekabeti kimle yapacaklar" dedi.

"BEŞİKTAŞ SAMET AYBABA'YI TERCİH ETMELİ, OLMAZSA BEN DE TALİBİM"

Beşiktaş'ın teknik direktör olarak Samet Aybaba'yı tercih etmesi gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın içinden yetişmiş o kadar çok antrenör var ki... Camia önce onları düşünmeye çalışıyordur. Örneğin Samet Aybaba var. Ligin en çok görev yapan atrenörlerinden biri. Feda döneminde yaptıkları ortada. Neden düşünülmesin ki. Ben Samet Aybaba'nın Beşiktaş'ın teknik direktörü olması gerektiğini düşünüyorum. Olmazsa ben de talibim yani" şeklinde konuştu.

"BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLAMAZSA ÜZÜLÜRÜM"

Son olarak Medipol Başakşehir'in şampiyon olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz Vural, "Medipol Başakşehir'in son maçını izledim. Müthiş futbol oynadılar. Eğer Başakşehir ipi göğüsleyemezse ben üzülürum" diyerek sözlerini noktaladı.

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