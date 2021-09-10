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  • Yılmaz Vural'dan 'Milli Takım' iddialarına paylaşım geldi
Spor

Yılmaz Vural'dan 'Milli Takım' iddialarına paylaşım geldi

A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından birçok teknik adamın ismi gündeme gelirken Yılmaz Vural'dan paylaşım geldi.

10 Eylül 2021 Cuma 23:39 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 23:39
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Dünya Kupası elemelerinde karşılaştığı Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Takım'da Şenol Güneş'le yollar ayrılırken yerine geçecek isim merak ediliyor.

En büyük adayların başında Okan Buruk, Emre Belözoğlu ve Löw gelirken Yılmaz Vural'ın da ismi anılıyor.

A Milli Takım'ın teknik direktörlüğü için adı geçen Yılmaz Vural, sosyal medyada hakkında yapılan yorumlar için yaptığı paylaşımda, "Güzel ülkemin güzel futbolseverleri. Twitter'daki tüm güzel yorumlarınızı tek tek okuyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

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