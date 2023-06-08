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Spor

Yılyak Samsunspor, final serisinde 2-0 öne geçti

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Yılyak Samsunspor Basketbol, Sigortam.Net'i 68-53 yenerek seride 2-0 öne geçti.

8 Haziran 2023 Perşembe 20:30 - Güncelleme:
Yılyak Samsunspor, final serisinde 2-0 öne geçti
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Samsun temsilcisi, 3 galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride 2-0 öne geçti. Serinin üçüncü maçı, 11 Haziran Pazar günü İstanbul'da oynanacak.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Can Mavisu, Orkun Yurttaş, Halil Erkoç

Yılyak Samsunspor Basketbol: Doğukan Şanlı 17, Watkins 10, Eray Aydoğan 3, Gueye 12, Muhammet Engin Kalkan 5, Mert Ali Sert 5, Uğur Can Aksoy, Alihan Deniz Genç 6, Ege Yaşar, Göktuğ Baş 10

Sigortam.Net: Can Özcan 10, Mehmet Ali Yaşar, Semih Say, Serkan Menteşe 6, Cenk Şekeroğlu 3, Hüseyin Akın Kandemir 5, Umut Geçen 16, Deniz Çelen 5, Gökhan Yazıcıoğlu 4, Stimac 4

1. Periyot: 15-5

Devre: 29-29

3. Periyot: 46-41

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