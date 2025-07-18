Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için transfer iddiası gündeme geldi.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN İSTİYORLAR
Africa Foot'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Qadsiah, En-Nesyri ile ilgileniyor.
Pierre-Emerick Aubameyang ile yollarını ayıran Al Qadsiah'ın, golcü transferinde Fenerbahçe'den En-Nesyri'ye yöneldiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
En-Nesyri'nin Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 52 maçta 30 gol, 7 asistle takım içindeki önemini ortaya koyduğu kaydedildi.
40 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin, Faslı golcüsü için beklentisinin yüksek olduğu ve En-Nesyri için en az 40 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği yazıldı.
Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.