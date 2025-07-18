Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için transfer iddiası gündeme geldi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İSTİYORLAR

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Qadsiah, En-Nesyri ile ilgileniyor.

Pierre-Emerick Aubameyang ile yollarını ayıran Al Qadsiah'ın, golcü transferinde Fenerbahçe'den En-Nesyri'ye yöneldiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

En-Nesyri'nin Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 52 maçta 30 gol, 7 asistle takım içindeki önemini ortaya koyduğu kaydedildi.

40 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin, Faslı golcüsü için beklentisinin yüksek olduğu ve En-Nesyri için en az 40 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği yazıldı.

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.