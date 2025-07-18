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Spor

Yine Araplar peşinde! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri için sürpriz bir gelişme yaşandı. Al Qadsiah'ın istediği yıldız golcü için sarı-lacivertlilerin beklediği rakam belli oldu. İşte detaylar...

Haber Merkezi18 Temmuz 2025 Cuma 16:59 - Güncelleme:
Yine Araplar peşinde! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis
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Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için transfer iddiası gündeme geldi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İSTİYORLAR

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Qadsiah, En-Nesyri ile ilgileniyor.

Pierre-Emerick Aubameyang ile yollarını ayıran Al Qadsiah'ın, golcü transferinde Fenerbahçe'den En-Nesyri'ye yöneldiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

En-Nesyri'nin Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 52 maçta 30 gol, 7 asistle takım içindeki önemini ortaya koyduğu kaydedildi.

40 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin, Faslı golcüsü için beklentisinin yüksek olduğu ve En-Nesyri için en az 40 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği yazıldı.

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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