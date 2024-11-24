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Spor

Yine boş geçmedi! Kerem Aktürkoğlu'na gol için 13 dakika yetti

Portekiz Kupası'nda sahasında Estrela Amadora'yı konuk eden Benfica 7-0'lık skorla rakibini bozguna uğrattı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu 46. dakikada oyuna dahil oldu ve 59. dakikada takımının 4. golüne golüne imza attı. İşte detaylar...

24 Kasım 2024 Pazar 12:35 - Güncelleme:
Yine boş geçmedi! Kerem Aktürkoğlu'na gol için 13 dakika yetti
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Benfica, Portekiz Kupası'nda Estrela Amadora'yı 7-0'lık skorla adeta bozguna uğrattı. Karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu yine boş geçmedi.

Mücadeleye Angel Di Maria, ilk 18 dakikada yaptığı hat-trick ile damga vurdu.

Kerem Aktürkoğlu ise yedek başladığı maçta 46. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, oyuna girdikten 13 dakika sonra 59. dakikada takımının 4. golüne imza attı. Öte yandan 65. dakikada da Orkun Kökçü, Aursnes'in yerine oyuna girdi.

81. dakikada Amdouni ve 86. ile 90. dakikalarda Cabral'ın attığı gollerle Benfica sahadan 7-0'lık üstünlükle ayrıldı.

BENFİCA KARNESİ

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 12 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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