İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2023 Cumartesi / 11 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yine gururlandırdı! Hakan Çalhanoğlu inanılmazı başardı
Spor

Yine gururlandırdı! Hakan Çalhanoğlu inanılmazı başardı

İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Guardian, 2023 yılının 'en iyi 100 futbolcusu' listesini açıkladı. Açıklanan listede, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 55. sırada yer aldı.

23 Aralık 2023 Cumartesi 19:48 - Güncelleme:
Yine gururlandırdı! Hakan Çalhanoğlu inanılmazı başardı
ABONE OL

İngiliz basınından The Guardian, her sene yayınladığı 'Yılın en iyi 100 futbolcusu' listesi, 2023 yılı için de açıklandı. 218 global jüri üyesinin oy kullandığı listeye Türkiye'den Fatih Terim'de katkı verdi.

Listede başı çeken isim Erling Haaland olurken, ikinci isim Real Madrid forması giyen Jude Bellingham oldu. PSG forması giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe ise kendine üçüncü sırada yer buldu.

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'da listenin 16. sırasında yer aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU LİSTEDE!

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, açıklanan listede 55. sırada yer alırken listedeki tek Türk milli futbolcu oldu.

EDIN DZEKO VE MAURO ICARDİ BURADA DA YARIŞIYOR

Öte yandan listenin devamında Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko 121, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi 123. sırada yer aldı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.