Yine gururlandırdı! Hakan Çalhanoğlu inanılmazı başardı

İngiliz basınından The Guardian, her sene yayınladığı 'Yılın en iyi 100 futbolcusu' listesi, 2023 yılı için de açıklandı. 218 global jüri üyesinin oy kullandığı listeye Türkiye'den Fatih Terim'de katkı verdi.

Listede başı çeken isim Erling Haaland olurken, ikinci isim Real Madrid forması giyen Jude Bellingham oldu. PSG forması giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe ise kendine üçüncü sırada yer buldu.

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'da listenin 16. sırasında yer aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU LİSTEDE!

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, açıklanan listede 55. sırada yer alırken listedeki tek Türk milli futbolcu oldu.

EDIN DZEKO VE MAURO ICARDİ BURADA DA YARIŞIYOR

Öte yandan listenin devamında Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko 121, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi 123. sırada yer aldı.

Star Gazetesi