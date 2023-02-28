Yok artık Galatasaray! Transferi duyurdular: Süper Lig'de yer yerinden oynayacak

Transferin yıldız takımlarından Galatasaray dur durak bilmiyor. Yaptığı transferlerle kadrosunu yıldızlarla donatan Galatasaray'da yönetim, eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'yı kadrosuna katmayı hazırlanıyor.

GALATASARAY, YILDIZLAR KARMASINI KURUYOR

Sezon başında yaptığı Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira gibi dev transferlerle büyük ses getiren Galatasaray, ara transferde de bu hamlelerine devam ediyor. Son olarak Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda yönetim vitesi yükseltti.

ANDERSON TALISCA İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Ara transferin son günleri yaklaşırken bir bomba daha patlatmaya hazırlanan Galatasaray'dan eski Beşiktaşlı yıldız Anderson Talisca için düğmeye bastı. Suudi gazeteci Jryan Al-Odhiani'nin haberine göre; Al-Nassr'dan ayrılma kararı alan Anderson Talisca'nın rotası yeniden Süper Lig olacak. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldız ile sözlü anlaşmaya vardı. Transfer önümüzdeki günlerde resmiyete dökülecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Al-Nassr formasıyla şu ana kadar 16 resmi maça çıkan Anderson Talisca, bu karşılaşmaların 15'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1367 dakika süre alan Brezilyalı yıldız, 14 golle skora etki etti.