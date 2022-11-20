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Spor

Yok artık Napoli! Fenerbahçe'nin kasası para ile dolacak

Fenerbahçe, genç futbolcuları geliştirip satma konusunda ki performansı ile ün yapmış durumda. Napoli ise bu pazardan en çok faydalanan Avrupa takımı olrak göze çarpıyor. Daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerini tamamlayan Napoli bu kez ise gözüne Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo'yu kestirdi. İşte detaylar...

SporX20 Kasım 2022 Pazar 10:35 - Güncelleme:
Yok artık Napoli! Fenerbahçe'nin kasası para ile dolacak
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Fenerbahçe'de hem devre arasi hem de sezon sonu için transfer çalişmalarI şimdiden başladı. Sarı-Lacivertliler kadrosunu güçlendirmek adına yoğun mesai harcarken bir yandan da yildızlara da ilgi her geçen gün büyüyor.

2019'da 16 milyon euro ödeyerek Eljif Elmas'1 kadrosuna katan Napoli, yaz döneminde de Kim Min Jae'yi 18 milyon euro ödeyerek transfer etmişti. Her iki oyuncunun da performansIndan çok memnun olan İtalyan devi, Fenerbahçe'nin yıldızlarınl yakindan takip etmeyi sürdürüyor.

Çizme ekibi, genç Arda Gülerin yanl sıra Ferdi Kadioğlu ve Crespo ile yakından ilgileniyor. ESPN'e göre Napoli, önümüzdeki aylarda Sarl- Lacivertli kulübe resmi teklif yapabilir. Haberde, Napoli Baskanl Aurelio De Laurentiis'in 'Fenerbahçe, Türkiye'nin futbolcu üretim fabrikasI. Onlar ile ilişkilerimizi sürdüreceğiz" şeklindeki sözlerine de yer verildi.

Ferdi, Arda, Crespo üçlüsüne yaplacak olasl bir teklif halinde Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam ve izleyeceği politika ise şimdiden merak konusu. Ancak ligde şampiyonluğa giden Sar-lacivertlilerin, sezon bitmeden herhangi bir yldızinl satmasI düşük ihtimal olarak görülüyor.

Serie A'da geride kalan 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik alan Napoli, namağlup olarak liderlik koltuğunda oturuyor. En yakin rakibi Milan'in 8 puan önünde yer alan Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor.

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