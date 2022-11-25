Yok artık Volkan Demirel! Bu kadarına da pes dedirtti

Dünya Kupası'nda İspanya'nın Kosta Rika'yı 7-0 yendiği maçı TRT Spor'a değerlendiren Volkan Demirel, açıklamalarıyla gündem oldu. Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, tarihi farkı bildiğini belirtti.

VOLKAN DEMİREL, GÜNDEME DAMGA VURDU

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İspanya'nın Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ettiği karşılaşmanın TRT Spor'da değerlendirmelerde bulundu. Demirel'in karşılaşmanın skoru hakkında yaptığı yorum da herkesi şaşırttı.

VOLKAN DEMİREL: KALBİMİZ TEMİZ ONU DA BİLDİK

İspanya - Kosta Rika maçının skorunu bildiğini belirten Volkan Demirel, "Skoru da verdim ben hatta, 7-0'lık bir skor gibi düşüncem vardı ki herhalde kalbimiz temiz onu da bildik." şeklinde konuştu.

"İSPANYA İÇİN RAHAT BİR MAÇ"

Volkan Demirel, Kosta Rika'nın İspanya'ya karşı daha açık bir futbol tercih ettiğini belirtirken, "Kosta Rika İspanya karşısında Suudi Arabistan ve Japonya gibi oynayamadı. Yetenekli ayakları sayesinde İspanya'nın işi daha da rahatladı. İspanya için rahat bir maç geçti." ifadelerini kullandı.