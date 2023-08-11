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Spor

Yola çıktı! 4 yıllık sözleşme... Harry Kane transferi bitti

Bundesliga ekibi Bayern Münih, Tottenham'dan Harry Kane'i 100 milyon euro + 20 milyon euro bonusa kadrosuna kattı. İngiliz oyuncu 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

11 Ağustos 2023 Cuma 09:59 - Güncelleme:
Yola çıktı! 4 yıllık sözleşme... Harry Kane transferi bitti
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Bayern Münih, Harry Kane transferinde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Alman devi, İngiliz oyuncu için Tottenham ile anlaşmaya vardı. Bayern Münih, tecrübeli golcü için Londra ekibine 100 milyon euro + 20 milyon euro bonus bonservis ödeyecek.

İngiliz oyuncu, sezon başlamadan transfer konusunun halledilmesini Tottenham yönetimine bildirmişti. Kontratının bitmesine 1 yıl kalan Harry Kane, artık Bayern Münih forması giyecek.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Harry Kane, Bayern Münih ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. İngiliz futbolcu Alman kulübünden yıllık 29 milyon euro maaş kazanacak. Kane, sözleşmeyi imzalamak için Almanya'ya yola çıktı.

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