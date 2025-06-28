Galatasaray'da çok başarılı 3 sezon geçiren Lucas Torreira'ya birçok yerden ilgi var. Sarı-kırmızılı ekiple 3 şampiyonluk yaşayan başarılı orta saha ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BOCA JUNİORS PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Arjantin'in köklü takımlarından Boca Juniors, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için ısrarını sürdüyor.

Transferfeed'de yer alan ve Arjantin basınının duyurduğu habere göre; Boca'nın başkanı Roman Riquelme, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için 18 milyon dolar ödemeye hazır.

Haberin detaylarında Lucas Torreira'nın Galatasaray'da mutlu olduğu kaydedilirken, Boca Juniors'ın, Uruguaylı orta sahayı ikna etmeyi hedeflediği bildirildi.

Tarafların anlaşma sağlaması takdirde Lucas Torreira, sarı kırmızılı takıma veda edebilir.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 48 resmi maça çıkan Lucas Torreira, özellikle kritik maçlarda attığı gollerle öne çıktı.

29 yaşındaki Uruguaylı yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 6 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.