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Spor

Yönetim düğmeye bastı! Galatasaray yeni Albert Riera'sını buldu

Galatasaray, ara transfer dönemiyle birlikte kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılı ekip, sol beke transfer ettiği isimlerin beklentilerin altında kalmasıyla yeni arayışlara geçti. İlk hedef ise Fransa Ligue 1 ekibi Stade Brestois'te forma giyen Bradley Locko oldu.

28 Aralık 2023 Perşembe 19:36 - Güncelleme:
Yönetim düğmeye bastı! Galatasaray yeni Albert Riera'sını buldu
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Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız kazandırdı. Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen sarı kırmızılılar kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. İlk takviyenin ise sol beke yapılması bekleniyor.

Sezon başında satın alma opsiyonlu olarak Angelino'yu kadrosuna katan Galatasaray, transferden memnun kalmadı ve opsiyonu kullanmak istemiyor. Daha sonra Barış Alper Yılmaz'ı sol bekte deneyen Okan Buruk, kanayan yarayı durduramadı. Bunun üzerine yönetim sol bek transferi için düğmeye bastı.

GALATASARAY'IN SOL BEK HEDEFİ: BRADLEY LOCKO

Fransa basınında çıkan haberlere göre, Ligue 1 ekibi Stade Brestois'in formasını giyen Bradley Locko, sarı kırmızılıların ilk hedefi oldu. Galatasaray yönetimi devre arasında Fransız temsilcisinin kapısını 3.5 milyon euroluk bir teklifle çalacağı iddia edildi.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Fransız sol bek bu sezon takımıyla 17 maça çıktı ve piyasa değeri 7 milyon euro olarak biliniyor.

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