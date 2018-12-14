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Yönetim Ersun Yanal'a Benzia'yı sordu

Fenerbahçe ile Ersun Yanal arasında yapılan görüşmelerde yönetim, deneyimli teknik adama Yassine Benzia'yı sordu.

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Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki ikinci dönemi resmen başladı, yönetim kanadı ile 56 yaşındaki teknik adam arasındaki görüşmenin detayları de ortaya çıktı.

Yapılan görüşmelerde Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun iyi ve tecrübeli futbolculardan kurulu olduğunu ifade etti. Bireysel olarak kötü bir kadronun bulunmadığını belirten Yanal'a yönetim özel bir isim sordu; Benzia...

Fenerbahçe yönetimi, takımın en yetenekli oyuncusu olarak gördüğü Benzia'yı yeni teknik direktör Ersun Yanal'a sordu. Benzia'nın dışında diğer futbolcular hakkında da görüş alış verişi yapıldı. 

(Milliyet)

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