Sivasspor'da son 5 maçtır kazanamayan Bülent Uygun için karar verildi.

Kırmızı beyazlı ekipte teknik direktör Bülent Uygun başarısız sonuçların ardından istifa etti.

Sivasspor yönetim kurulu yaptığı değerlendirmeden sonra Uygun'un istifasını kabul etti.

Sivasspor'un resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Sivasspor ayrılığı böyle duyurdu:

Kulüp Başkanımız Bahattin Eken ve Teknik Direktörümüz Bülent Uygun'un yapmış olduğu görüşme neticesinde, yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.



Bülent Uygun, görev süresi boyunca takımımızda önemli hizmetlerde bulunmuş ve birçok başarıya imza atmıştır.



Sivasspor... pic.twitter.com/xnDfS6NXtF