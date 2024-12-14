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Spor

Yönetim istifasını kabul etti! Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun istifa etti. Kırmızı beyazlı yönetim Uygun'un istifasını kabul etti. İşte detaylar...

14 Aralık 2024 Cumartesi 16:47 - Güncelleme:
Yönetim istifasını kabul etti! Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
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Sivasspor'da son 5 maçtır kazanamayan Bülent Uygun için karar verildi.

Kırmızı beyazlı ekipte teknik direktör Bülent Uygun başarısız sonuçların ardından istifa etti.

Sivasspor yönetim kurulu yaptığı değerlendirmeden sonra Uygun'un istifasını kabul etti.

Sivasspor'un resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Sivasspor ayrılığı böyle duyurdu:

Süper Lig'de sürpriz istifa!

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