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Spor

Yönetim izin verdi, Montella veto etti! Transferde Samet Akaydin çıkmazı

Geçen sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Samet Akaydin beklentilerin altında kaldı ve az süre almaya başladı. Sarı lacivertli kulüpten transfer izni alan oyuncu milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'dan veto yedi. İşte detaylar...

Fanatik5 Ocak 2024 Cuma 09:16 - Güncelleme:
Yönetim izin verdi, Montella veto etti! Transferde Samet Akaydin çıkmazı
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Geçen sezon devre arasında 3.5 milyon Euro'ya Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydın, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı.

Samet, EURO 2024 öncesi daha fazla süre alabilmek için ayrılık kararı aldı. 29 yaşındaki stoperin menajeri, dün kulüp binasında yönetimle görüşerek bu konuda kolaylık istedi.

MONTELLA'DAN VETO YEDİ

Daha fazla süre alabilmek için başka bir kulübe transfer olmak isteyen Samet'e Rusya'dan 1-2 kulüp teklif yaptı ancak A Millî Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, oyuncunun Rusya'ya gitmemesi tavsiyesinde bulundu.

Samet Akaydın Fenerbahçe'de süre alamamasına rağmen Montella tarafından A Millî Takım kadrosuna alınmış ve oynatılmıştı.

YÖNETİMDEN İZİN ÇIKTI

Fenerbahçe yönetimi ile görüşen 29 yaşındaki stopere izin çıktı. Sarı lacivertli kulüp, Samet Akaydın'ın bu isteğini kabul etti. Rusya ve Belçika'nın yanı sıra yurt içinden talipleri olan Millî oyuncunun kiralık olarak gitmesi bekleniyor.

Tecrübeli savunmacı bu sezon Fenerbahçe ile 11 maça çıktı. 10 kez Trendyol Süper Lig'de sarı-lacivertli formayı terleten Samet Akaydın, bir kez de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahaya çıktı.

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