Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta maç sonu yönetim olağanüstü toplantı yaptı. Yaklaşık 2 saat süren istişarenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Galatasaray yenilgisinin ardından Tüpraş'ta da Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Kartal'da sezon başı gösterilen etkili futbolun yeniden sergilenmesi için Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'a destek verilecek.

Sakatlıklardan sonra yaşanılan form düşüklüğünün geçici olduğuna inanılıyor. Gio'ya 'destek' kararı çıksa da önümüzdeki 2 maç Beşiktaş için oldukça kritik. Malmö ve Başakşehir'le karşılaşacak Siyah beyazlılarda bu 2 maçın yitirilmesi Hollandalı hocanın akıbetini tehlikeye atabilir. Devre arasına kadar zirve ile farkı eritmenin planlarını yapan Siyah-Beyazlılar, transfer döneminin açılmasıyla gerekli hamleleri de hayata geçirecek.