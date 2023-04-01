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Spor

Yönetim kesenin ağzını açtı! Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında derbide deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda, yönetimin bu maç için belirlediği prim belli oldu.

1 Nisan 2023 Cumartesi 09:39 - Güncelleme:
Yönetim kesenin ağzını açtı! Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir derbi mücadelesi oynanacak.

Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Zorlu mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

DERBİ PRİMİ BELLİ OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe maçı için verilecek primi belirledi.

Sezon başında 75 bin TL olarak açıklanan derbi galibiyetine verilen ödül, Kadıköy'deki zorlu maça özel olarak 100 bin TL'ye çıkarıldı.

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Siyah-beyazlılar ligde bu sezon şu ana kadar 25 maça çıktı ve bunlardan 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 49 puanla 3. sırada yer aldı.

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