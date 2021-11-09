Ajansspor 9 Kasım 2021 Salı 21:15 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 22:13

Galatasaray'da sezon başında takımda büyük bir değişime gidilirken, geleceğin takımı parolasıyla yola çıkılmış ve birçok genç oyuncu takıma katılmıştı. Nelsson, Boey, Morutan, Halil gibi gençlere yatırım yapan Sarı-kırmızılı ara transferdeki hedeflerinden birisinin Ola Solbakken olduğu iddia edildi.

GALATASARAY, OLA SOLBAKKEN İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray Yönetimi, 23 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusunun transferi için girişimlere başladı.

14 GOL, 12 ASİST

Bodo/Glimt ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Solbakken'in güncel piyasa değeri 400 bin Euro. Ocak 2020'de Ranheim'den Bodo'ya gelen 23 yaşındaki oyuncu Sarı-siyahlı ekipte çıktığı 54 resmi maçta 14 gol ve 12 asistle takımına katkı sağladı.