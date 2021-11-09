Galatasaray'da sezon başında takımda büyük bir değişime gidilirken, geleceğin takımı parolasıyla yola çıkılmış ve birçok genç oyuncu takıma katılmıştı. Nelsson, Boey, Morutan, Halil gibi gençlere yatırım yapan Sarı-kırmızılı ara transferdeki hedeflerinden birisinin Ola Solbakken olduğu iddia edildi.
Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray Yönetimi, 23 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusunun transferi için girişimlere başladı.
Bodo/Glimt ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Solbakken'in güncel piyasa değeri 400 bin Euro. Ocak 2020'de Ranheim'den Bodo'ya gelen 23 yaşındaki oyuncu Sarı-siyahlı ekipte çıktığı 54 resmi maçta 14 gol ve 12 asistle takımına katkı sağladı.