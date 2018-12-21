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Yönetimden özür dileyen Trezeguet affedildi

Bugün öğlen saatlerinde Kasımpaşa yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Trezeguet affedildi.

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Kasımpaşa'da başka takımla transfer görüşmesi yaptığı için yönetimden özür dileyen Trezeguet affedildi.

(beIN Sports)

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