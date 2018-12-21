Yönetimden özür dileyen Trezeguet affedildi
Bugün öğlen saatlerinde Kasımpaşa yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Trezeguet affedildi.
Kasımpaşa'da başka takımla transfer görüşmesi yaptığı için yönetimden özür dileyen Trezeguet affedildi.
(beIN Sports)
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