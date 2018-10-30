Yönetimden Slimani'ye para cezası

Fenerbahçe'nin sahasında Ankaragücü'ne 3-1 yenildiği karşılaşmada , maçın hakemi Hüseyin Göçek'e yaptığı itirazlar sonrası kırmızı kart görerek, takımını gelecek hafta ezeli rakipleri Galatasaray ile yapacakları karşılaşmada yalnız bırakan İslam Slimani'ye ağır para cezası kesileceği belirtildi.

Oyuncunun, gereksiz yaptığı itirazlar sonucu kritik derbiyi kaçıracak olmasının 'Kabul edilemez' olarak değerlendirildiği ve para cezası kesileceği öğrenildi.

(Türkiye)