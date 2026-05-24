Newcastle United'ın eski yıldızı Chris Waddle, yönetimi Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen transferi için harekete geçmeye çağırdı. Nijeryalı golcünün oyun tarzına hayran olduğunu belirten Waddle, 'Newcastle formasıyla onu 9 numara pozisyonunda görmek isterim' dedi.

HABER MERKEZİ24 Mayıs 2026 Pazar 15:41 - Güncelleme:
Newcastle United'ın eski futbolcusu Chris Waddle, Newcastle'a bu yaz rotayı Victor Osimhen'e çevirmeleri yönünde çağrı yaptı.

Newcastle'ın mevcut kadro yapısını değerlendiren Waddle, geçen yaz Alexander Isak'ın Liverpool'a transferinin ardından oluşan boşluğun halen tam anlamıyla doldurulamadığını ifade etti. İngiliz futbol adamı, yönetimin Osimhen transferi konusunda hızlı davranması gerektiğini söyledi.

Punchng'de yer alan habere göre Waddle, kaleme aldığı blog yazısında Nijeryalı golcüye duyduğu hayranlığı şu sözlerle anlattı:

"Osimhen'in oyun tarzını gerçekten çok seviyorum. Bu sezon onu Türkiye'de birkaç kez izleme fırsatı buldum ve sahadaki çalışma temposundan çok etkilendim. Kazanma arzusu son derece yüksek, mücadeleden kaçmayan ve sürekli takım için çalışan bir futbolcu. Açıkçası Türkiye'ye transfer olması beni şaşırtmıştı. Orada çok sevildiğini biliyorum ancak bana göre kalitesi Türkiye Ligi'nin oldukça üzerinde."

"NEWCASTLE FORMASIYLA ONU 9 NUMARA POZİSYONUNDA GÖRMEK İSTERİM"

Osimhen'in Premier League'e rahatlıkla uyum sağlayacağını dile getiren Waddle, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Premier League'de forma giydiği her ekibi ileri taşıyabilecek kapasitede bir oyuncu. Son derece istikrarlı, hareketli, hava toplarında etkili ve teknik anlamda üst düzey özelliklere sahip. Newcastle'ın yeni 9 numarası olarak görmek isterim. Şu anda transfer piyasasına çıksa Newcastle dışında birçok büyük kulüp daha peşine düşer. Futbolcuların en verimli dönemlerinin 28-30 yaş aralığı olduğu düşünülürse, Premier League'de en iyi yıllarını geçirmesi için önünde uzun bir süreç var."

