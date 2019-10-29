Yönetimin sihirli eli işe yaradı
BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, derbi öncesi iki gün Ümraniye’de adeta kamp kurdu.
- Star Spor
Yeni yönetim öncelikle geçmişe dönük alacakları ödeyerek futbolcuları kafa olarak rahatlattı. Ümraniye’de oyuncularla sürekli olarak konuşan yöneticiler onlara moral verici sözler söyledi. Teknik Direktör Avcı ve teknik ekibinde sürekli yanında olan yeni yönetim, böylece derbi zaferine katkı sağladı.
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