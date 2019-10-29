Yönetimin sihirli eli işe yaradı

Yeni yönetim öncelikle geçmişe dönük alacakları ödeyerek futbolcuları kafa olarak rahatlattı. Ümraniye’de oyuncularla sürekli olarak konuşan yöneticiler onlara moral verici sözler söyledi. Teknik Direktör Avcı ve teknik ekibinde sürekli yanında olan yeni yönetim, böylece derbi zaferine katkı sağladı.