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Spor

Fatih Terim: Yönetimle Arda konusunda fikir ayrılığı var

Galatasaray, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor'u rövanşta 2-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

23.01.2020  23:14 - Güncelleme: 23.01.2020  23:14

Takımın gidişatının iyi olduğunu belirten Terim, "İyi bir gidişatımız var. Bunun zedelenmesini istemedim. Bu turu atlamalıydık. Onun için biraz tedirgin oldum' dedi.

'VAR'da aktif hakemlerin çalışmasına karşıyım'

VAR konusunda da açıklamalarda bulunan Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Orhan da haklı ancak hakemler de haklı. Konsensus sağlamalıyız. Futbolcular boşuna depar atıyor ve yoruluyor. Sakatlık riski de var. Hakemlere de pozisyon devam etsin, deniliyor. Kimse boşuna bir şey yapmıyor. VAR'ın adetleri de değişik. İngiltere'de hakem VAR'a gitmiyor. Burada mesele futbolu en iyi şekilde yönetebilmek. Aldığımız ile verdiğimiz arasındaki fark nedir? Baya sıkıntılı oldu. Herkes VAR'a gidilmesini istiyor. Futbolda her karar tartışılmaya açıktır. VAR'da aktif hakemlerin çalışmasına karşıyım. Herkesin oturup konuşması lazım. Ali Şansalan çok iyi bir yıl geçiriyor. Bu arkadaşlara ihtiyacımız var. Bunları düzeltecek olan biziz.'

'Bu kupada var olmak istedik'

Terim, sözlerini takımının Rizespor maçı performans değerlendirmesiyle noktaladı:

"İlk 45 dakika beni keyiflendirdi. Kalecimiz de yere yatmadı. 1-1 sakat bir sonuç. 2-1 öndesiniz, 2-2'de sakatlanıyorsunuz. Geçen senenin şampiyonu olarak 1-1'le dönmüştük. Bugün turu geçmek istedik. Bu kupada var olmak istedik."

Arda Turan hakkında... 'Bu bir fikir ayrılığıdır'

Arda Turan konusuna da değinen Terim, "Denizlispor maçından sonra Arda Turan hakkında fikirlerimi söyledim. Bu konu sadece teknik bir konu değil. Camiamızın, taraftarlarımızın, eski ve yeni bütün yönetimlerimizin bunu değerlendirmesi gerekir dedim. Geçen gün davet edildim ve Türk Telekom'a geldim. Başkan, Abdurrahim ve Yusuf Bey vardı. Ben daha evvel ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değere sahip çıkmak, ona kapı açmak gerektiğini söyledim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. Ben yönetimle arasında sorun var, dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Zaman zaman da hayal kırıklığına uğruyorum. Galatasaray'ı yöneten iradeye saygı duydum. Çelişki çıkmasının da önüne geçtim.' dedi.

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